Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanış konuşmasını yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Filistin davası ve Gazze’deki katliam gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin halkı tam 76 yıldır zulme maruz kalıyor. Filistin’in toprakları 76 yıldır aşama aşama gasp ediliyor. Tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hiçbir baskı bunu değiştiremeyecek. Biz, Filistinli kardeşlerimizin nasıl zorlu ve kahramanca bir mücadele verdiklerini gayet iyi biliyoruz.

*Filistinli kardeşlerimiz Gazze’de insanlığı savunuyor. Hamas daha önceki ateşkes önerisi gibi Amerikan Başkanı Biden’ın son teklifine de müspet yaklaştığını açıkladı. Netanhu’nu cevabı ise yine kan dökmek, işgal ve soykırım politikasının şiddetini artırmak oldu. Bölgemizi ve tüm dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Netanyahu denen bu barbara artık bir ‘dur’ denilmelidir."

*Oturalım, konuşalım, el ele verelim, en geniş mutabakatla Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım. Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin bir siyasi bilek güreşine çevrilmesini de doğru bulmuyoruz.

*Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurutulmadan Türkiye huzura eremez, kendini güvende hissedemez.

*Ekonomi, enerji ve tarım oturumunda bakan arkadaşlarımız hükümetimizin politikalarını paylaştılar. 2024'ün ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla programa olan güvenimiz perçinlendi. İhracat tarafında da gayet iyi gidiyoruz. Turizmde bu sene 60 milyar dolarla rekor kırmayı hedefliyoruz.

"Cumhur İttifakı bu yeni dönemin lokomatifi olacaktır"

*Dün son 1 yılda yaşanan 3 seçimle ilgili bazı değerlendirmelerde bulundum. Türkiye’nin artık önüne bakması önemlidir. Siyasetten tasviye edilmiş kimi müfris tüccarların gündeme gelme çabalarını, sadece üzüntüyle değil aynı zamanda büyük bir taaccüple izliyoruz. Siyaseti iktidar ile muhalefet arasında bir kayıkçı kavgasına dönüştürme gayretlerini bu projenin sahipleri dahil, kimseye bir faydası dokunmaz.

*Şimdi hep beraber yeni şeyler söylememiz gerekiyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu yeni dönemin lokomatifi olacaktır. Cumhur İttifakı, yoluna güçlenerek devam edecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yumuşamayla birlikte, siyasi partiler arasındaki kesişim alanının büyümesini son derece kıymetli buluyorum.

*Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon oranlarını inşallah yakalayacağız. Bunu geçmişte başardık, inşallah tekrar başaracağız.

*Yarın kabinemizin göreve başlamasının birinci yıldönümü. Salı günkü kabine toplantısında son 1 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetleri, özetin özeti mahiyetinde aziz milletimizin takdirine arz edeceğiz.

*Emanete ihanet etmek bize yakışmaz. Rehavete kapılmak bize yakışmaz. Kibirlenmek, büyüklenerek yürümek bize yakışmaz. Halkımızla aramıza mesafe koymak, bize yakışmaz. Milletimizin beklentilerine kulak tıkamak bize asla ve asla yakışmaz."

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