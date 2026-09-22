Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü: Gazze, İran, Ukrayna ve Kıbrıs gündemde

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev süresinin sonuna yaklaşan BM Genel Sekreteri Guterres ile küresel barış ve güvenliği ilgilendiren konularda yakın çalıştıklarını belirtti. Erdoğan, Gazze'de iki devletli çözüm zemininin korunması, İran ve Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi, Hürmüz'de bölge içinden doğacak bir sürecin desteklenmesi ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu #ErdoganTheVoiceOfJustice (Adaletin Sesi Erdoğan) için bulunduğu New York’taki BM binasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, görev süresinin sonuna yaklaşan Genel Sekreter Guterres ile küresel barış ve güvenliği ilgilendiren pek çok konuda yakın çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, Batı Şeria’daki yerleşimci terörü ile Kudüs’teki kutsal mekanlara yapılan saldırıların durumu daha da kötüleştirdiğini, iki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, İran ve Ukrayna’da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini, Türkiye olarak diplomatik sürece bağlı kalınması için gayret gösterdiğimizi, Hürmüz konusunda bölge içinden doğacak bir sürecin fayda sağlayabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği için taraflardan sorumlu tutum sergilemelerini beklediğimizi, Türkiye'nin Karadeniz'de ticaret gemilerinin hedef alınmasından rahatsız olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Ada’da Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir önerinin netice vermeyeceğini söyledi.

Görüşmede Cumhurbaşkanımızın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker hazır bulundu.