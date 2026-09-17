Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump New York'ta görüşecek
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta bir araya geleceğini açıkladı. Görüşmenin, gelecek hafta düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta bir araya geleceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitmesi bekleniyor.
Barrack görüşmeyi duyurdu
Erdoğan'ın New York'taki temaslarına ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan açıklama geldi. Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın BM Genel Kurulu kapsamında görüşeceğini bildirdi.
Görüşmenin New York'ta gerçekleştirilmesi beklenirken, iki liderin hangi gün bir araya geleceğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.