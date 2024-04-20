Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Haniye arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de süren İsrail saldırıları, ateşkes çabaları ve insani yardımlar masadaki önemli başlıklar arasında yer alıyor.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için diplomasi trafiği sürüyor.
Cumhurbaşkanı, İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile bir araya geldi.
Saat 14.30 sıralarında başlayan görüşmede ateşkes çabaları, insani yardımların ulaştırılması ele alınacak.