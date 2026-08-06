Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 14.00'da bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM'ye sunulan çerçeve yasa teklifinin ve izlenecek yol haritasının ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Görüşmenin ana gündem maddelerinden birini, son günlerde siyasi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alan "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin oluşturması bekleniyor.
Çerçeve yasa masada olacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, söz konusu yasa teklifine ilk imza atan isimlerden biri olmuş, teklif daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde, teklifin Meclis'e sunulmasının ardından izlenecek yol haritası ile sürecin bundan sonraki aşamalarının değerlendirilmesi öngörülüyor.
MGK toplantısına başkanlık edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık edecek.