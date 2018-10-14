Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman'ın görüşmesinde, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı.
Erdoğan ve Selman, Cemal Kaşıkçı olayının soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladı.
Selman görüşmede, Kaşıkçı ile ilgili ortak çalışma grubu kurulması nedeniyle teşekkür etti.
Selman, "Türkiye ile güçlü ilişkimize kimse zarar veremez." dedi.