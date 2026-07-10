Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Salam'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul ettiğini duyurdu. Açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam’ı Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Kabulde, Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin kardeş ülke Lübnan ile ilişkilere önem verdiğini, bu çerçevede diplomatik temasları sıklaştırmanın faydalı olacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Lübnan’ın güvenliğini temin etmek için diplomatik girişimlerinin sürdüğünü, Lübnan’da güven, huzur ve istikrarın tesisi için insani yardımlar dahil elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan ile Suriye’nin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölgemiz için faydalı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için de azami gayret gösterdiğimizi ifade etti."