Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi (#NATOsummit) için Ankara'da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olması dileğini ifade ederken, Türkiye'nin zirve hazırlıklarını tamamladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanımız, Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayii iş birliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu'nun da dikkatle takip edileceğine inandığını ortaya koydu."