Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOKİ vasıtasıyla 3,3 milyon insanımızı güvenli evlere taşıdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni’nde konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki vatandaşımızın her birine Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Onlar bizim şehitlerimiz. Coğrafyamızı değiştiremeyeceğimize göre kendimizi afetlere karşı hazırlamamız gerekiyor. İşte örenkler burada bir afet yaşadık mı? Elazığ’da yaşadık ama ardından bu güzel eserleri inşa ettik mi? ihya ettik mi? Rabbime hamd olsun o afeti yaşadığımızda buraya geldiğimde ne haldeydi ama şimdi ne hale geldi.

Çok önemli adımlar attık. TOKİ vasıtasıyla1,2 milyon kentsel değişim projeleriyle 3,3 milyon insanımızı güvenli evlere taşıdık. Elazığ'da yaşanan afetten sonra bu eserleri kısa sürede yaptık. Afetler bizim hazırlıklarımızı bitirmemizi beklemiyor. Seliyle, kuraklığıyla, heyelanıyla pek çok felakete açık bir coğrafyaya sahibiz.

Bugün bin 164 konutun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz. Elazığ'da 505 deprem konutunun temelini atıyoruz. Amacımız bir yılda 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.

Bir yandan yaşadığımız felaketin yok açtığı yıkımın izlerini silmek, bir yandan da gelecekteki muhtemel afetlere daha güçlü hazırlanmalıyız. Cumhur İttifakı buna hazırdır. Bugün Elazığ'da atacağımız temeller ve teslim edeceğimiz anahtarlar adeta bu sürecin yol haritasının özeti gibidir. Önceki felaketlerde olduğu gibi bu depremin yaralarını saracağız.

Yapılan her işi engellemeyi maharet sanan bir kesim var. Geçmişte bu kesimin şirretçe yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimizin bir kısmını iş yapmaya, bir kısmını da mecburen bu işlerin önünü tıkayanlarla mücadele için harcadık. Daha önce Marmaray'da önümüzü kesmeye çalıştılar. Dinlemedik, vurduk geçtik. Ardından Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Şimdi Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar, bay bay Kemal kesemeyeceksin.

İstanbul Havalimanı'nın önünü kesmeye çalıştılar. Ne oldu, kestin mi? Şehir hastanelerimizin önünü kesmeye çalıştılar. Şimdi en son Togg'la ilgili bu tartışmaların olduğunu görüyoruz. Deprem bölgesinde hastaneyi bile yok saymaya çalışanları millete havale ediyorum.

Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor, beraber yürüyorlar. Terör örgütlerinin eteğine yapışacak, emperyalistlerden medet umacak durumdalar. Türkiye'de terör ve çıkar örgütlerinin en çok saldırdığı parti AK Parti'dir.

Bizim LGBT ile işimiz yok. Fırıldak masalarında oyunlarına devam etsinler, biz çalışıyoruz.