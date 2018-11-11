Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

11 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğinde bir süre sohbet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'te bulunan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Orsay Müzesi'ne geçti.

"Picasso Bleu et Rose" isimli serginin resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Orsay Müzesi'ne gelişlerinde Türk ve yabancı basını selamladı.



Müzede gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve eşi Galina Dodon ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Macron tarafından verilen akşam yemeğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.

Erdoğan, devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemekte ayrıca devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan, burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte Macron ile sohbet etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile samimi bir şekilde sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria ve eşi Lulu Quintana De Gurria ile de bir süre görüştü.

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Libya Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Başbakanı Fayez al-Sarraj, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile de bir süre sohbet etti.