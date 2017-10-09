Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da

09 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 13.35'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Kiev'e geldi.

Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkent Kiev'de yapılacak Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin (YDSK) altıncı toplantısına başkanlık edecek.

Siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alınacağı toplantı sonrasında geleceğe yönelik eylem planlarının bulunduğu ortak bildiri ve bazı anlaşmalar imzalanacak.

İlgili bakanların da katılacağı görüşmelerde genel olarak siyasi, ekonomik, savunma sanayisi iş birliği dahil olmak üzere askeri ilişkilerin ele alınması, turizm ve enerji alanlarındaki ilişkilerin detaylı şekilde görüşülmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna ekonomik ilişkilerini daha ileri düzeye taşıyacak serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin tamamlanmasını teşvik etmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA