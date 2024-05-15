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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tasarruf sorusu: Hepsi bundan nasiplenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısından sonra kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin konuştu. Erdoğan, Kamu Özel İşbirliği yöntemiyle yapılan projelerde dövizden TL'ye dönülmesinin gündemde olup olmadığına yönelik soruya "Kamuoyu, hepsi bundan nasiplenecek" şeklinde yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, kamudaki tasarruf tedbirlerine ilişkin bir soruya "Cumhurbaşkanı yardımcım, Hazine ve Maliye bakanım gerekli açıklamaları yaptı" karşılığını verdi.

Kamu Özel İşbirliği yöntemiyle yapılan projelerin dövizden TL'ye dönme durumu sorulan Erdoğan "Kamuoyu, hepsi bundan nasiplenecek" ifadesini kullandı.

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Ayhan Bora Kaplan sorusuna yanıt vermedi

Erdoğan'a son olarak Ayhan Bora Kaplan soruşması ve Emniyet'te yaşananlar soruldu.

Gazeteciler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sabah saatlerinde paylaştığı mesajı hatırlatarak "İçişleri Bakanı size de bir operasyon yapıldığını söyleyerek bir sosyal medya mesajı paylaştı..." derken, Erdoğan meseleye dair açıklama yapmamayı tercih etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı şu ifadeler dikkat çekmişti:

* ⁠⁠Son dönemde gündeme gelen hadiseyi tüm boyutlarıyla takip ediyoruz. Bürokratik vesayete izin vermeyiz. 

* Kanunun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabını soruyoruz.

⁠Fitne ve nifak odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Cumhur İttifakı daha da güçlenerek yoluna devam edecek.

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