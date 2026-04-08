Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD-İran ateşkesine destek: Sabotaja fırsat verilmemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirterek sürecin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, 28 Şubat’tan bu yana bölgeyi savaş alanına çeviren çatışmalarda dün gece ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Erdoğan, olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin eksiksiz şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Pakistan’a özel teşekkür

Erdoğan, ateşkese giden süreçte rol oynayan tüm tarafları tebrik ederken, özellikle Pakistan’ın arabuluculuk katkısına vurgu yaptı.

Açıklamasında, “Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere, ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyorum” mesajını veren Erdoğan, diplomatik çabaların bölgesel tansiyonun düşürülmesinde kritik rol oynadığını belirtti.

“Bölge barışa ve istikrara kavuşmalı”

Erdoğan, savaş, çatışma ve gerilimlerden uzun yıllardır etkilenen Orta Doğu’nun artık barış, huzur ve istikrara kavuşması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin hem bölgesinde hem de küresel ölçekte barış diplomasisini savunmayı sürdüreceğini belirten Erdoğan, ateşkesin kalıcı çözüme dönüşmesi yönündeki beklentisini yineledi.