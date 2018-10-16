Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af teklifi mesajı

16 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuştu.

MHP'nin teklif ettiği af konusunda açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi;

"Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha artırmıştır. Arkadaşlarımızdan içeriğin maşeri vicdana uygun hale getirilmesi için bir çalışma başlatmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıkları sürdürüyor. Biz yürütme olarak bu hazırlığı yapmakla sorumluyuz. Nihai tasarruf milletvekillerimize ait. Milletin yüreğini yaralayanların adliyenin bir kapısından girip diğerinden çıkmayacağı bir düzenleme yapılmalı." dedi.

Diğer taraftan FETÖ'nün adalet sisteminde henüz tam olarak silinip atılmadığını ifade eden Erdoğan, "FETÖ'nün adalet teşkilatındaki militanlarının kökünü kazıyoruz. Daha var, kazıdık demiyorum kazıyoruz. Bunlar vücuttaki virüsler gibi temizleyeceğiz. Diğer kurumlarımız gibi yargımızın içinde de kamplaşmalara, hizipleşmelere hele hele yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. şeklinde konuştu.