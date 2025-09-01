Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de diplomasi trafiği

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi 25. Zirvesi için Çin'in Tiencin kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, iki ülkenin gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eşgüdüm içinde yürütmesinin önemine vurgu yaptı. Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin sürece katkı sağlamayı sürdüreceğini belirtti. Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi için adımlar atılacağı kaydedildi.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan hazır bulundu.

Görüşmede Güney Kafkasya'da kalıcı istikrar ve barış için atılan adımların önemine değinildi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barış ve kalkınmayı desteklediğini, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik adımların değerlendirildiğini belirtti.