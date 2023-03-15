Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya açıklaması: Sözümüzü tutacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama geldi.

AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili konunun Meclis gündemine gelmesi için "Biz üzerimize düşeni yapacağız" derken; "Verdiğimiz sözü tutacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı genişleyecek mi?

Gazeteciler Erdoğan'a Cumhur İttifakı'nın genişlemeye devam edip etmeyeceğini de sordu. Erdoğan, ittifaka DSP ve ANAP'ın katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu, “Takip edeceksiniz. Duyacaksınız” diye yanıtladı.

Ankara'ya kritik ziyaret

Öte yandan; Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, 16-17 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılması planlanan görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan üçlü muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Niinistö'nün Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtilerek, "17 Mart, Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır" denildi.