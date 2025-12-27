Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da konuştu: Depremin faturası 150 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da düzenlenen "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında deprem sürecinde yapılan eleştirilere sert ifadelerle yanıt veren Erdoğan, afetin hemen ardından bölgeye gelen muhalif isimleri eleştirdi. Muhalefetin ücretsiz konut vaadi verdiğini, enkaz alanlarında fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşım yapanların bulunduğunu öne sürdü.

Depremin bilançosu: 150 milyar dolar

Depremin bilançosuna ilişkin bilgiler paylaşan Erdoğan, 11 il, 62 ilçe ve 10 bin 190 köyü kapsayan yaklaşık 110 bin kilometrekarelik alanın iki büyük depremle sarsıldığını belirtti. Bu süreçte 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiğini vurgulayan Erdoğan, binlerce binanın yıkıldığını ve dolaylı etkilerle birlikte felaketin maliyetinin 150 milyar doları aştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Maşallah! Karşımdaki topluluğu ben bugün farklı görüyorum. Binlerce yıllık tarihiyle, zengin kültürüyle, cömert ve civanmert insanıyla gönlümüzde ayrı bir yeri olan Hatay’ımızda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

Sizlerin şahsında Antakya’dan İskenderun’a, Erzin’den Yayladağı’na, Reyhanlı’dan, Hassa’dan Defne’ye, Hatay’ımızın dört bir yanındaki kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da, Malatya’da ve Ankara’da, deprem bölgemizin tamamından şu anda bizleri takip eden; gözü de kalbi de Hatay’da olan tüm vatandaşlarıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum.

Bugün, farklı inançların, farklı kültürlerin, birbirinden kıymetli değerlerin bir arada yaşadığı Hatay’dayız. Her zaman olduğu gibi, bizleri yine hüsnükabul ile karşıladığınız için, bu güzel ev sahipliğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu sevginiz için, şu muhteşem birlik ve beraberlik tablosu için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Depremzedelerimizin mutluluğunu paylaştığımız bu anlamlı günde, törenimizi teşrif eden tüm misafirlerimize de teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Rabbim muhabbetimizi artırsın, kardeşliğimizi daim eylesin sevgili kardeşlerim. Siz bize güvendiniz, bize inandınız. En zor şartlarda dualarınızla, oylarınızla bize destek oldunuz. Biz de bugüne kadar size layık olabilmek adına ne gerekiyorsa yaptık.

"Bize duyduğunuz güveni boşa çıkarmadık"

Hatay’ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık; zorlukları birlikte aştık, badireleri beraber atlattık, yaralarımızı sabırla, şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla beraberce sardık. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek istiyorum: 23 yıl boyunca Allah’a emanetinize ihanet etmedik, size ve aziz milletimize mahcup olmadık. Tüm sabotaj girişimlerine, tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız; sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve elbette sonsuz bahtiyarlığıyla sizin ve aziz milletimizin huzurundayız.

"Enkaz önünde selfie çekenler vardı"

Hatırlarsanız, 6 Şubat’ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkâm kesenler vardı; seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı; enkazların önünde selfie çekip sosyal medyadan atanlar vardı; afet dedelerimizin üzüntüsünü iştenlikle paylaşmak yerine deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı; "Hükümet bu enkazın altında kalır" diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı; yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı.

"Deprem turistleri artık yok"

Gençler; biz canımızı dişimize takıp yaraları sarmak için ter dökerken yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı; sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler, konakladıkları misafirhanelerden kovanlar vardı. Kardeşlerim, bakın şimdi onların hiçbirisi ortalıkta yok; deprem turistleri yok, popülizm yapanlar yok, seçim kazanmak uğruna halkımızı vaatlerle tutanlar yok, reyting peşinde koşanlar yok, dezenformasyon yayanlar yok, evleri mültecilere verecek diyenler yok, devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbirisi yok. Ama biz buradayız, sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi.

"Hatay'ımızda başarıya tanıklık ediyoruz"

İşte bugün, dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir başarıya Hatay’ımızda bizzat tanıklık ediyoruz. Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bin afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yuvalarda, Allah’a hamdolsun; şu güzelliklere bakın, şu binaların güzelliklerine bakın. Yaparsa, yaparsa, yaparsa elhamdülillah bizden, Cumhur İttifakı olarak bu işi başardık. Bu yuvalarda yepyeni bir hayatın sayfasını açacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

"455 bin bağımsız bölümü tamamlamış bulunuyoruz"

Yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümün anahtarını depremzede kardeşlerimize teslim edeceğimizi söylemiştik. Bugün itibarıyla bu rakamın da üzerine çıkarak, hamdolsun tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamlamış bulunuyoruz. Yeni konut ve iş yerlerimizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenleri kutluyor, gece gündüz demeden, yedi gün yirmi dört saat çalışan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sizlerin gözündeki şu sevinci görmemize vesile olan başta Murat Kurum kardeşimi, mimarlarımızı, mühendislerimizi, işçi kardeşlerimi ve yüklenici firmalarımızı aynı şekilde canıgönülden tebrik ediyor; hepsine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"Deprem felaketinde 53 bin canımızı toprağa verdik"

Kıymetli kardeşlerim, çok değerli Hataylılar; 6 Şubat’ta tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Bu felakette, 53 binin üzerinde canımızı; içimiz yanarak, acımızı kalbimize gömerek kara toprağın bağrına verdik. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı bugün bir kez daha rahmetle yâd ediyorum.

"150 milyar doları aşan faturayla karşı kaşıyayız"

11 ilimizi, 62 ilçemizi ve 10.190 köyümüzü kapsayan, 110 bin kilometrekarelik bir alan ardı ardına meydana gelen iki depremle sarsıldı. 14 milyon vatandaşımız bu felaketten etkilendi. Binlerce binamız yıkıldı. Dolaylı etkilerini de dâhil ettiğimizde 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık. Bununla birlikte endişe ve ümitsizliğe asla kapılmadık. Depremin ilk dakikalarından itibaren devlet olarak derhâl harekete geçtik; arama kurtarma çalışmalarından sağlık hizmetlerine, enkaz kaldırma işlemlerinden psikolojik desteğe kadar depremzedelerimizin imdadına koştuk.

Kefen parasını deprem bölgesine gönderen 84 yaşındaki Remzi dededen, kumbarasında biriktirdiği parayı depremzede kardeşlerine yollayan 8 yaşındaki Muhammed evladımıza kadar; tarihimize, kimliğimize, inancımıza yaraşır bir dayanışma içinde, yediden yetmişe milletimizle omuz omuza vererek asrın seferberliğini başlattık.

55 bin 681 bağımsız bölümle birlikte Kahramanmaraş’ımızda 22 bin 81, Malatya’mızda 11 bin 367, Adıyaman’ımızda 4 bin 833, Osmaniye’mizde 3 bin 357, Elazığ’ımızda 2 bin 568, Gaziantep’imizde 1 bin 620, Şanlıurfa’mızda 1 bin 333, Diyarbakır’ımızda 887, Adana’mızda 692, Kilis’imizde 308, Kayseri’mizde 224, Tunceli’mizde 201, Bingöl’ümüzde 27 olmak üzere toplam 105 bin 179 konut, köy evi ve iş yerini daha depremzede kardeşlerimize teslim ediyoruz. Böylece sözümüzün arkasında durarak 11 ilimizde toplam 455 bin 357 bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz. Bir kez daha hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

"200 milyar liralık yatırım yaptık"

Kıymetli kardeşlerim, sevgili Hataylılar; bugün aynı zamanda toplam tutarı 200 milyar lirayı bulan 227 yatırım, eser ve hizmetin de toplu açılışını yapıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımızın 84 projesini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 73 projesini, İçişleri Bakanlığımızın 24 projesini, Ulaştırma Bakanlığımızın 8 projesini, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 7 projesini hizmete veriyoruz. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımızın 7 projesini, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 6 projesini, Sağlık Bakanlığımızın 5 projesini, Aile, Hazine, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarımızın birer projesini ve Hatay Valiliğimizin 9 projesini de resmen devreye alıyoruz.

Eğitim kurumlarından sağlık merkezlerine, spor alanlarından sanayi sitelerine kadar uzanan bu yatırımların Hatay’ımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bu yatırım ve hizmetlerde emeği geçen tüm bakanlıklarımıza, Valiliğimize, belediyelerimize, firmalarımıza ve özellikle hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Bölgemizde yaşananları; kimlerin hangi oyunları çevirdiğini, kimlerin kimlerle iş tuttuğunu sizler de görüyorsunuz. Müslüman kanından beslenenler, bizi birbirimize düşürmek isteyenler çok büyük bir mesai içindeler. Aramıza fitne sokmaya çalışanların, etnik köken, mezhep ve inanç üzerinden bizi bölmeye çalışanların kimler olduklarını hepimiz biliyoruz. Onun için kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı çok dikkatli olacağız."