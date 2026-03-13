Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.

Sayın İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Rabb’im mekânını cennet eylesin."