Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateş çemberinden uzak duracağız

Bayramda memleketi Rize'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazının ardından önce Kültür Park Altın Salon'da düzenlenen bayramlaşma programına ardından Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Sözlerine tüm İslam dünyasının bayramını tebrik ederek başlayan Erdoğan, başta Gazze ve İran olmak üzere dünyaya barış ve huzur temennisinde bulundu. Türkiye'nin her zaman barıştan yana olduğunu vurgulayan Erdoğan, Güneysu'da yapımı tamamlanan 100 yatak kapasiteli, 22 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin bölgeye önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Yerli helikopter sağlık filosuna dahil edilecek

Erdoğan, yerli ve milli helikopter GÖKBEY'in de ambulans helikopter olarak kullanılacağını belirterek "Bu sene 3 adet yerli GÖKBEY'i sağlık filomuza dahil edeceğiz" dedi.

'Ülkemizi ateş çemberinden uzak tutacağız'

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin de önemli mesajlar veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Biz hizmet etmenin, iş üretmenin derdindeyiz. Bizim siyasi polemiklerle işimiz yok. İçi boş tartışmalarla israf edecek vaktimiz yok. Bizim gündemimizde Türkiye var, Türk milleti var, siz varsınız. Bizim gündemimizde etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi uzakta tutmak var. Diplomatik temaslarla bölgemizdeki savaşlara çıkış yolu bulmak var.

Ana muhalefetin nelerle uğraştığını zaten görüyorsunuz. Siyasi nezaket ve saygı desen zaten hak getire. Etrafımızda füzeler uçuyor, bölgemizde kriz yaşanıyor ama bakıyorsunuz ana muhalefetin umrunda değil."