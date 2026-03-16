Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Kadir’ini tebrik ediyor; bin aydan daha hayırlı olan bu müstesna gecenin bölgemiz başta olmak üzere tüm dünya ve insanlık için barışa, huzura, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gecemiz mübarek olsun.

Çok Okunanlar