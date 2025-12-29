Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova’da terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, mesajında terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak "Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 29, 2025

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ifade ederek, 5 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.