Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen 3 polis memur için taziye mesajı yayımladı, "Eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova’da terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, mesajında terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak "Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ifade ederek, 5 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Kaynak: HABER MERKEZİ
