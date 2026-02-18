Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Raporun tamamlanması önemli bir kazanımdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Valiler Buluşması” programında yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, tarihi komisyon tarafından hazırlanan taslak raporun tamamlandığını belirterek, sürecin Meclis aşamasına geçeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yol haritası niteliğindeki bu raporu (Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi komisyonun hazırladığı taslak rapor tamamlandı) önemli bir kazanım olarak görüyorum şimdi meclisimizde sürecin yasal boyutuyla ilgili mütaalalar başlayacak.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında, silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesi için yeni adımların gündeme geleceğini belirterek, “Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak. Böylece önce terörsüz Türkiye’yi inşallah ardından da terörsüz bölgeyi coğrafyada kuvveden fiile çıkaracağız” dedi.

Valiler buluşmamızın ülkemiz milletimiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum toplantımızı bu yılda başarıyla tertipleyen İçişleri Bakanlığımız yürekten tebrik ediyorum. Birazdan farklı kategorilerde ödüllerini takdim edeceğimiz Mülki İdare Amirlerimizin her birini ayrı ayrı kutluyorum. Biliyorsunuz geçen hafta Bakanlığımız da bir nöbet değişimi yaşandı. İki buçuk yıl boyunca İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ali Yerlikaya’ya bir kez daha sizlerin huzurunda hizmetleri için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı görevini devralan Mustafa Çiftçi'ye başarılar diliyorum.

Değerli arkadaşlar, kıymetli valilerimiz, millet tarihinden ibarettir. Bizim bu atalarımızın varlığı geçmişten ibaret bir bütün teşkil ederek bizim ruhumuz, bizim dimağımız olmuştur. Millet, büyük bir dimağın, böyle büyük bir ruhun adıdır. Evet, büyük bir millet olarak bizim büyük dimağımızın, büyük ruhumuzun bir özelliği de devlet mefhumuna yüklediğimiz anlam ve atfettiğimiz önemdir. Biz, tarihinin hiçbir döneminde devletsiz kalmamış, ebed müddet şiarıyla devletini daima yaşatmış ve sonraki kuşaklara aktarmış bir milletiz. Millî ve manevi değerlerimiz, beşerî ve kültürel kıymetlerimiz, geçmiş ve gelecek tasavvurumuz devlet felsefemize doğrudan derce dilmiştir. İşte bu yüzden devlet bizde yalnızca idari bir teşkilatlanmayı ifade etmez. Aynı zamanda kudret, saadet, şefkat ve merhamet gibi anlamları da ihtiva eder. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin temelinde adalet, merkezinde insan, mihverinde ise erdem ve ahlak vardır. Bu bakımdan hükümet, hikmetle iç içe geçmiştir.

Ramazan-i Şerif'i hem ülkemizde hem de sınırlarımızın ötesinde dolu dolu geçirmek amacıyla iftar ve sahur sofralarına konuk olacak vatandaşlarımızla aynı çorbaya kaşık sallayacak aynı ekmeği bölüşecek hanelerle birlikte asıl gönüllere misafir olacağız. Özellikle istikbalimizin teminatı olan yavrularımızın bu mübarek günlerin farkında olmalarını sağlayacak, okullarımızda düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle bu bereket ikliminden faydalanmalarını temin edeceğiz.

"Türkiye’de laiklik tartışması yok"

Kendi hayat tarzlarına 23 yıldır hiçbir müdahale olmadı. Türkiye’de laiklik tartışması yokken özgürlük alanları hiçbir surette kısıtlanmadığı halde milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen azgın güruhun hezeyanlarına kulak asmadan doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla iletişim faaliyetleri bu mecralara kaydı. Ancak beğeni almak gibi sebeplerle bu mecralarda ölçü zaman kaçıyor.

Yayınladıkları bildirilerle 86 milyonun Ramazan sevincine gölge düşürmek isteyenlerin milletimizin arasına nifak sokmasına birlik ve kardeşlik ayı Ramazan’ı Şerifte insanımıza kutuplaştırmasına izin vermeyeceğiz. Sizlerden mübarek Ramazan ayında çok büyük gayret bekliyorum. Şunu en iyi sizler biliyorsunuz unutmayın; Devlet kapısı hacet kapısıdır. Bizim insanımız mahcuptur mağrurdur. Kalbini herkese açmaz. Derdini sıkıntısını ulu orta herkese anlatmaz hele hele meramını maruzatını ihtiyacını herkesle paylaşmaz.

'Terörsüz Türkiye' süreci...

Yol haritası niteliğindeki bu raporu önemli bir kazanım olarak görüyorum şimdi meclisimizde sürecin yasal boyutuyla ilgili mütaalalar başlayacak. Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak. Böylece önce terörsüz Türkiye’yi inşallah ardından da terörsüz bölgeyi coğrafyada kuvveden fiile çıkaracağız. Sürecin sıhhatli bir şekilde devamı için sınır bölgelerimizdeki valilerimiz başta olmak üzere mülki idare amirlerimize önemli görevler düşüyor.

Olası provokasyonların önüne geçilmesi şehirlerimizde uzun ve güven ortamının korunması güvenlik boyutunda en ufak bir zafiyetin olmaması terörsüz Türkiye’ye doğru ilerlediğimiz bugünlerde oldukça mühimdir. Sizlerden bu konuda da azami katkı beklediğimin altını özellikle çiziyor.

Merkezi idaremizin yerel yönetimlerimizin sivil toplum kuruluşlarımızın uyum içinde çalışmasıyla inşallah hedeflerimize tek tek ulaşacağız kahraman şehitlerimizin emanetine gazilerimizi ve şehit yakınlarımızın hassasiyetlerine en güçlü şekilde sahip çıkacağız"