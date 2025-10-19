Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tufan Erhürman’a tebrik mesajı

Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, KKTC halkının demokratik iradesini sandığa yansıttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”