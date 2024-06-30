Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir'deki patlamayla ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'in Torbalı ilçesindeki patlamada hayatını kaybeden 4 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmıştır"

İzmir’de bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.



Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmıştır. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 30, 2024

Ne olmuştu?

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken bazı binalarda hasar oluştu. İlk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı belirtilen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, resmi açıklamalara göre 57 kişi ise yaralandı.

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı'da meydana gelen patlamada, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bildirdi.