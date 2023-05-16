Davutoğlu: YSK ile ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçimin ilk turunun sonuçlarıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Davutoğlu, mesajında “YSK’yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli. Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez!” ifadelerini kullandı.