DEAŞ'ın finansman ağına operasyon: 14 gözaltı

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Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından paylaşılan istihbarat doğrultusunda, DEAŞ terör örgütünün finansman faaliyetlerine yönelik Ankara merkezli operasyon düzenlendi. Farklı illerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında işlem başlatılan 16 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Bağışların Telegram üzerinden toplandığı belirlendi

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığına iletilen bilgilerde, Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki kamplarda tutulan DEAŞ üyelerinin serbest bırakılmasını sağlamak veya bu kişilere mali destek sunmak amacıyla Almanca konuşulan ülkelerde organize şekilde bağış toplandığı bildirildi.

Söz konusu bağışların, çoğunlukla Suriye'den yönetilen Telegram kanalları aracılığıyla toplandığı, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile Türkiye'de bulunan Türk ve yabancı kişiler üzerinden Suriye'ye aktarıldığı belirtildi.

MASAK ve HTS incelemelerinde şüpheli işlemler tespit edildi

Paylaşılan bilgiler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü C Büro ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

TEM Daire Başkanlığı ile koordineli yürütülen araştırmalarda, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı kişilerin faaliyetleri mercek altına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve HTS incelemeleri sonucunda, DEAŞ adına terörizmin finansmanı faaliyetlerinde bulundukları değerlendirilen ve şüpheli işlemler gerçekleştirdikleri belirlenen 2'si Suriye, 1'i Özbekistan uyruklu toplam 16 kişi tespit edildi.

Ankara merkezli operasyon: 14 gözaltı

Elde edilen bulgular doğrultusunda 20 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 16 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 314/2. maddesi ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4/2. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında adli işlem başlatıldı.