  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. DEM Parti Eş Başkanı Oruç: Sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkalım
Takip Et

DEM Parti Eş Başkanı Oruç: Sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkalım

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokuluna giden Adana Milletvekili Oruç, 1057 numaralı sandıkta oy verdi. Oruç, oy verme işleminin ardından gazetecilere, seçim sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bir kez daha çağrılarını yenilediklerini ifade eden Oruç, "Lütfen her yerde gidelim oylarımızı kullanalım. Oylarımızı kullanmakla yetinmeyelim, sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Kulağımıza gelen bazı şeyler oluyor. Bununla ilgili oyumuzu kullanmak kadar, oyumuzu korumak, sayımlarda doğru sayılmasını sağlamak, bu incelemeleri ve gözlemleri yapmak üzere hep birlikte değerli halklarımıza buradan çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.