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Deniz ulaşımına fırtına engeli

Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.

Deniz ulaşımına fırtına engeli
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Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nde  (BUDO) bazı seferler iptal edildi.

Meteorolojiden fırtına uyarısıMeteorolojiden fırtına uyarısı

BUDO'da bugün iptal edilen seferler şu şekilde:

- 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi 
-  08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 
- 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi 
- 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
- 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

İDO'da bugün iptal edilen seferler:

- 07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
- 07:50 Kadıkoy-Yenikapı - Bursa Deniz Otobüsü
- 08:30 Bursa-Armutlu-Armutluk - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü

İDO BUDO deniz otobüsü

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