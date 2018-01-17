Deniz ulaşımına fırtına engeli
Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) bazı seferler iptal edildi.
Meteorolojiden fırtına uyarısı
BUDO'da bugün iptal edilen seferler şu şekilde:
- 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
- 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
- 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
- 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
- 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
İDO'da bugün iptal edilen seferler:
- 07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
- 07:50 Kadıkoy-Yenikapı - Bursa Deniz Otobüsü
- 08:30 Bursa-Armutlu-Armutluk - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü