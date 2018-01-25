Deniz ulaşımında aksaklık yaşanıyor
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattındaki 07.30 ile İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattındaki 09.30 seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
İDO'da iptal edilen seferler ise şöyle:
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
Kaynak: AA