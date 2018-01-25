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Deniz ulaşımında aksaklık yaşanıyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

Deniz ulaşımında aksaklık yaşanıyor
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattındaki 07.30 ile İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattındaki 09.30 seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

İDO'da iptal edilen seferler ise şöyle:

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

Kaynak: AA

İDO deniz otobüsü BUDO hava durumu

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