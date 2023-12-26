Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Denizli'nin Honaz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Halil Kaygılı'nın (48) kullandığı 20 H 7767 plakalı traktör, Karateke Mahallesi Honaz Tüneli Ovacık bağlantı yolu yakınlarında refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Kaygılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaygılı'nın traktör altında sıkışan cesedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ceset otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.