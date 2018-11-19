Denizli'de eğitim uçağı düştü
Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir uçağın düştüğünü, bölgeye AFAD ve 112 ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde eğitim uçağı düştü.
Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Hasan Karahan, bölgeye AFAD ve 112 ekiplerinin yönlendirildiğini, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
İçinde iki kişi olduğu belirtilen uçak, Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkış gerçekleştirmişti.
Kaynak: AA