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Denizli'de eğitim uçağı düştü

Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir uçağın düştüğünü, bölgeye AFAD ve 112 ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

Denizli'de eğitim uçağı düştü
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde eğitim uçağı düştü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Hasan Karahan, bölgeye AFAD ve 112 ekiplerinin yönlendirildiğini, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İçinde iki kişi olduğu belirtilen uçak, Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkış gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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