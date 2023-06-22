Deprem bölgesinde istihdam kaybı sürüyor

Ocak ayında deprem bölgesine ait istihdam bildirimlerinde yaşanan keskin düşüşler toplam kayıtlı istihdamda aylık olarak yüzde 3,4 gerilemeye neden oldu. Şubat ve Mart aylarında ise sırasıyla yüzde 1,0 ve yüzde 0,4 artışlar kaydedildi.

Üç aylık değişim toplam istihdamda 479 bin 788, deprem bölgesindeki 11 ilde ise 455 bin 783 (yüzde 16,2) gerilemeye işaret ederken Mart ayı itibarıyla yıllık değişimler Kahramanmaraş ve Hatay’da yüzde 45 ve üzeri, Adıyaman ve Malatya’da yüzde 30 ve üzeri, Osmaniye ve Gaziantep’te de yüzde 13 ve üzeri düşüş şeklinde gözlendi. Elazığ, Kilis ve Şanlıurfa’da da düşük de olsa istihdamda daralmaların yaşandığı görüldü.

İşsizlik ödeneği arttı

Ocak- Mart 2023 döneminde işsizlik ödeneği başvuruları Türkiye genelinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 oranında artarken, deprem bölgesindeki artış yüzde 36,4 oranında oldu. En hızlı artışlar Adıyaman (yüzde 114,6), Hatay (yüzde 113,9), Kahramanmaraş (yüzde 110,5) ve Malatya’da (yüzde 82,7) gerçekleşti.

Diğer taraftan, işsizlik ödeneği başvurularının ilgili ilin sigortalı-ücretli istihdamına oranları, Adana dışında tüm deprem illerinde Türkiye ortalamasının (yüzde 3,4) üzerinde gerçekleşti. İşsizlik ödeneğine başvuranlar da artarak martta 462 bin 386 olan rakam nisanda ayında 574 bin 940’a yükseldi.