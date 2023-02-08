Deprem bölgesine yardım seferberliği: Tek yürek

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen depremlere ilişkin depremden etkilenen şehirlerde yerel zincirlerin valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlar, AFAD ve Kızılay koordinasyonuyla bölgelerdeki dağıtım merkezlerine acil ihtiyaç malzemelerinin taşınmaya başladığını belirtti.

14 perakende derneği

Yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Düzgün, şunları kaydetti: "Yaşanan deprem felaketi sonrasında 14 perakende derneğimiz ile bölgedeki yetkililerden gelen bilgiler ışığında hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Depremden etkilenen şehirlerdeki valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar, AFAD ve Kızılay koordinasyonuyla dağıtım merkezlerine temel gıda ürünleri, çocuk bezi, çocuk maması, eldiven, bere, battaniyeden oluşan acil ihtiyaç malzemelerini taşımaya başladık. Başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Kilis'in yanı sıra il ve ilçelerdeki yetkililerle temas halindeyiz. Acil ihtiyaç malzemelerinin haricinde yerel zincirler olarak kendi içimizde nakdi yardım kampanyası başlattık. İhtiyaç doğrultusunda desteğimizi sürdüreceğiz, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Göçük altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını diliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

YK Enerji, bölgeye iş makinesi sevk etti

Muğla’nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren YK Enerji, arama kurtarmada kullanılacak iş makineleri, mazot tankeri ve 13 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini bölgeye sevk etti. Ayrıca ilk yardım ve temizlik malzemeleri, arama kurtarma ekipleri için iş sağlığı ve güvenliği cihazları ile koruyucu malzemeler de bölgeye gönderildi. İkinci bir kurtarma ekibi ile ayni yardımlardan oluşan konvoy da bugün yola çıkıyor. Şirket, ayrıca Milas’taki sosyal tesislerinde 110 kişiyi konuk edebileceğini de açıkladı.

Trendyol Go aracılığıyla yemek dağıtım

Türkiye'nin e-ticaret devlerinden Trendyol, gıda, temel ihtiyaç malzemeleri, kıyafet, ısıtıcı ve hijyen ürünleri taşıyan tırların AFAD koordinasyonunda afet bölgesine doğru yola çıktığını açıkladı. Ayrıca yerel yönetimlerle koordine bir şekilde Trendyol Go aracılığıyla yemek dağıtımlarının başladığı ve Trendyol Express depolarının acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı için hazır hale getirildiği de bildirildi. Trendyol, Türk Kızılay ve Ahbap dijital destek kartlarını satışa çıkardı. Ayrıca Almanya ve Azerbaycan gibi farklı ülkelerden gelen talepler doğrultusunda, depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek isteyenler için dijital destek kartlarını tüm ülkelerde kullanıma açtı.

LCW’den temel ihtiyaç tırı

Konya Şeker’den yardım TIR’ları yola çıktı. AFAD ve Devletin yetkili birimleri ile koordineli şekilde ilk parti olarak yola çıkan yardım konvoyunda bulunan Torku markalı, süt ve süt ürünleri, atıştırmalık ile genel anlamda kuru gıdayı kapsayan ürünler hızlı bir şekilde deprem bölgelerine ulaştırılıyor. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Bir çiftçi kuruluşu olan Konya Şeker’imiz bu süreçte de üzerine düşen ne ise yapıyor ve yapmaya da devam edecek” dedi.

Bahçeşehir kampüsü açtı

Bahçeşehir Koleji, kampüslerini yemek ve barınma için açtığını duyurdu. Açıklamada, "Adana, Mersin, Antep, Urfa, Mardin, Kayseri, Diyarbakır, İskenderun ve Osmaniye'de Bahçeşehir kampüsleri vatandaşlarımıza barınma ve yiyecek desteği sağlamak üzere açılmıştır" denildi.

100 bin serum hibesi

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş, deprem felaketindeki yaraların sarılmasına destek maksadı ile afet bölgesine 100 bin adet serum hibe etti.

Fuzul, bölgeye iş makinesi gönderdi

Fuzul Holding bünyesindeki çalışmalar kapsamında Fuzul Yapı, deprem bölgesine 3 iş makinesi, 15 kişilik de mühendislerden oluşan teknik ekibini gönderdi. Nevita ve Newinn de ayni ve nakdi yardım kampanyası başlattı. Ayni yardımlar AFAD’a teslim ediliyor, nakti yardımlar da AFAD hesabına yönlendiriliyor. Fuzul Tasarruf ise bölgede depremden etkilenen 18 Şube personelinin tahliye ve barınmasını organize ediyor.

Ege Yapı’dan nakdi yardım

Ege Yapı, depremden zarar gören bölgelere ayni ve nakdi yardımın yanı sıra, iş makinesi göndererek depremzedelere destek oluyor.

Deprem yardımları ücretsiz taşınacak

AFAD ve Kızılay tarafından deprem bölgelerinde en çok ihtiyaç duyulan malzeme ve eşyaların listesini oluşturuldu. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo ve PTT bu yardımları ücretsiz olarak ulaştıracaklarını duyurdu.

İSTOÇ’ta yardımlar toplanıyor

İSTOÇDER ülkemizde yaşanan felaketten dolayı acil bir ihtiyaç listesi oluşturduklarını belirterek, “Dileyen üyelerimiz nakdi yardımda bulunabileceği gibi çadır içi soba, elektrikli ısıtıcı, uyku tulumu (çocuk), uzay battaniye, cep ısıtıcısı, sentetik içlik (bebek/çocuk), eldiven (kışlık) (bebek/çocuk), polar battaniye, polar ara katman, kışlık bot (çocuk), kaban, atkı-bere yardımda da bulunabilirler. Tüm yardımlar İSTOÇ AVM binasına teslim edilebilir” denildi. ZÜCDER ise İSTOÇDER ile birlikte yardımları organize ediyor. MODOKO’dan yapılan açıklamada, “Ailesi olarak biz de depremin yaralarını hep birlikte sarmak ve acil ihtiyaçların karşılanması için tüm hızıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Isıtıcı, battaniye, kışlık çadır, hiyjen seti, gıda kolisi, çocuk bezi, uyku tulumu, kışlık giyecekleri kaymakamlık aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” denildi.

Zincir marketlerin TIR'ları yolda

CarrefourSA’dan yapılan açıklamada, “Yardım tırımız yola çıkıyor. Temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı su, gıda ve hijyen malzemelerini kamu kurumları ile organize şekilde çalışarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” denildi. Migros da yaptığı açıklamada, “AFAD ve Kızılay koordinasyonunda bölgedeki dağıtım merkezlerimizden acil ihtiyaç malzemelerini taşıyan kamyonlar hızla yola çıkmıştır” ifadelerine yer verdi. Pınar da afet bölgesine ilk yardım ulaştıranlar arasında yer aldı. Şirket afet bölgesine ilk etapta 20 ton Pınar süt, 30 ton Pınar su gönderdi. Aynı zamanda holding şirketlerinden Viking Kağıt aracılığıyla 1.300 koli havlu, peçete ve tuvalet kağıdı ulaştırıldı. Gruptan yardımların devam edeceği bildirildi. Getir ise, 10 tır gıda yardımını AFAD ile koordineli olarak bölgeye sevk ettiklerini duyurdu. Online indirim marketi BİSU ise, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması için, afet bölgelerine ilk etapta 3 TIR’lık yardım gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu arada Ulusoy Un ve Söke’den yapılan açıklamada, “Yoğun kış şartlarında yaşadığımız deprem felaketinde vatandaşlarımızın yanındayız. Yetkili kuruluşlarla yardım zinciri oluşturarak ürünlerimizi bölgeye ulaştırıyoruz” denildi.

Cengiz Holding, afet koordinasyon ekibini topladı

Cengiz Holding, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından afetzedelere hızla destek olabilmek için afet koordinasyon ekibini topladı. Grup şirketleri Eti Bakır, Eti Alüminyum, Cengiz Enerji, Cengiz İnşaat ve iştirakleri Kalehan Enerji, İGA, Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), Çamlıbel Elektrik Dağıtım (ÇEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım (AEDAŞ) ve Meram Elektrik Dağıtım (MEDAŞ) ile arama ve kurtarma çalışmalarına destek olan Cengiz Holding, Valilikler, AFAD ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Kalyon kampüsü açtı, 22 TIR gönderdi

Kalyon Holding devlet kurumları ile istişare ve koordinasyon halinde yardım çalışmalarını yürüttüğünü açıkladı. Açıklamada şöyle denildi: “Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünün barınma ve diğer imkânlarını Gaziantepli hemşehrilerimizin kullanımına açtık. Bölgemizdeki 82 kamyon, 22 tır, 10 vinç, 40 ekskavatör, 7 telehander teleskobik forklift, 34 loder, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 13 babcot, 256 operatör, mühendisler ile çok sayıda şoför ve uzman personelimizi seferber ettik” denildi.

Baykar'dan deprem bölgesine yardım

Baykar, deprem bölgesine gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi sevk ettiklerini duyurdu. Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Baykar, AFAD ve Kızılay ile koordineli olarak 50 milyon 812 bin 980 TL'lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi tedarik ederek, tırlarla deprem bölgesine sevk ediyor.

Yıldızlar Yatırım Holding, konteyner gönderdi

Yıldızlar Yatırım Holding çalışanları, ilk etapta acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla içinde yiyecek, giysi ve battaniye gibi malzemelerin olduğu konteyner’ları İskenderun’a gönderiyor. Öte yandan holding çalışanlarının yardım kampanyası devam ediyor, bu kapsamda yine acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla toplanan malzemeler, Perşembe günü AFAD ve Kızılay’a teslim edilecek.

Nef Vakfı kriz masası kurdu

Nef Vakfı, depremin gerçekleşmesin ardından ilk saat itibariyle Afet Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçerek, kriz masası kurdu ve ekiplerini deprem bölgesine ulaştırdı. Battaniye, ısıtıcı, konserve, bebek mama ve bezi, kıyafet yardımı, iş kıyafeti, kürek, çapa, hilti, kuru gıda gibi birçok ayni ve nakdi yardımı depremzedelere ulaştırdı ve düzenli yardımlarını taşımaya devam ediyor.

Yardımlar yola çıktı

- Metro Türkiye, WFP (Dünya Gıda Programı) ve şeflerle birlikte deprem bölgelerinde kurulan sahra mutfaklarında depremzedelerin sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 120.000 öğün için gıda tedariki sağlıyor.

- Vodafone Türkiye, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kamu tarafından yetkilendirilmiş sivil toplum kuruluşlarına aktarılmak üzere 25 milyon TL değerinde bağış fonu oluşturdu.

- ETİ; özel geliştirdiği afet bölgelerine özel gıda ürünü bisküvitlerden 4 TIR’ı deprem bölgesine gönderdi.

- P&G Kızılay’ın koordinasyonuyla bölgeye 22.500 bebek bezi, 24.000 hijyenik ped, 51 afet özel çadırı, deterjan, diş macunu, fırça ve şampuan gibi ürünlerimizin tamamına yakınını içeren 2.000 paketlik hijyen kiti, 3.000 paket çamaşır deterjanı gönderdi.

- FLO dayanışma TIR’ı afetzedelerin ayakkabı, çorap, atkı, bere ve mont ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıktı.

- Tosyalı Holding İskenderun bölgesindeki çalışmalara destek veriyor. Tosyalı 40’a yakın iş makinesini bölgeye yönlendirdi. 20 kişilik özel ekipler kurularak ihtiyaç duyulan alanlara yönlendiriliyor.

- Zorlu Grubu deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin sevkiyatı ve çalışanlarından oluşan arama kurtarma konusunda eğitimli uzman ekiplerle AFAD koordinasyonu ile bölgeye yardım sunuyor.

- Rönesans Holding, Malatya’da bulunan Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu misafirhanesini açarak 700 kişiyi buraya yerleştirdi. Bölgedeki ekipler ve gönüllü olarak çalışan 6 Fransız dağcı vakıf üyesi, 2 kurtarma köpeği ile kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İTO, yardım araçlarını bölgeye gönderiyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO), deprem bölgesine İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde öncelikli olarak Hazır Yemek, Konserve, Sandviç, Paket Ekmek, Battaniye, Kaban, Hijyen Ürünleri, Jeneratör, Bisküvi türleri, Aydınlatma Malzemeleri ve Kahvaltı Paketleri olmak üzere 25 TIR malzemenin sevke başlandığını duyurdu. Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında, ‘İTO Deprem Koordinasyon Merkezi’ oluşturuldu. İTO Deprem Koordinasyon Merkezi 7/24 kesintisiz hizmet verecek.

MÜSİAD'dan iş makinesi yardımı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası büyük yıkıma uğrayan bölgelere yardım gönderdi. MÜSİAD'ın depremin yaşandığı ilk andan itibaren oluşturulan kriz masası ile bölgedeki MÜSİAD şubeleri aracılığıyla ihtiyaçları raporladığı ve ilgili devlet makamlarıyla tam koordinasyon halinde çalıştığı bildirildi. Açıklamalarda ayrıca birçok ilden çok sayıda yardım aracı ve iş makinesinin afet bölgesine sevk edildiği belirtildi.

ASKON’un TIR'ları afet bölgelerinde

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası ivedi bir şekilde organize olduklarını belirterek, "AFAD ile koordineli şekilde ihtiyaçlara yönelik hazırlıklarımızı tamamlayarak ASKON yardım tırlarımızı yurdun dört bir yanından afet bölgelerine ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz. Deprem bölgesine yardımlarımız ayni ve maddi artarak devam edecek" denildi.

İSO iki toplama merkezi kurdu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) üyeleri ile deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için öncelikle İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında iki “Yardım Toplama Merkezi” kurdu. Odakule Genel Merkez’deki İSO Deprem Koordinasyon Merkezi’nin yönettiği çalışmalar kapsamında 115 adet jeneratör bölgeye sevk edildi. 6Yeni sevkiyatların hızla hazırlandığı bildirildi.