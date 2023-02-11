DEPREM FACİASI - Kahramanmaraş depremi altıncı gününde - Depremle ilgili son haberler

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ağır bilançosu rakamlara yansımaya devam ediyor. Depremde vefat edenlerin sayısı Marmara depremini geçti. 17 Ağustos 1999’daki Marmara depreminde 18 bin 373 kişi hayatını kaybederken 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş depremlerinde ölenlerin sayısı 5. günde 20 bini aştı.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709. AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 113 bin 201'e ulaştı.

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından saat saat yaşanan son gelişmeler şöyle

23.56

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz."

22.30

Koordinatör Vali Bülent Tekbıyıkoğlu: Pazarcık'ta bulunan enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. 882 enkazdan canlı ihbarı gelen tüm enkazlara müdahale ettik. 41 vatandaşımızı canlı olarak kurtardık, 379 vatandaşımız yaralandı. 413 vatandaşımızı kaybettik. Bine yakın personelimiz var. 2 bin çadırı ilçemize kurduk.

21.45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaralılarımızı kontrol etmek ve sağlık ekiplerinin işini aksatmamak için bölgedeki kronik hastalarımıza ilaçları temin edilmektedir. Yaralı olan vatandaşlarımın için kimlik tespitleri bir an önce yapılmaktadır. Yaralı vatandaşlarımı bölgeden çıkarılmış ve çevre illerde hastanelere gönderilmiştir. Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum. Depremden etkilen illerimizde yeni düzenleme ile mobil ve geçici eczanelerimiz açılmaya devam edecektir. Bölgede olan ya da gönüllü olmak isteyen eczacıların bölgede eczane açmalarına izin vereceğiz. İllerimizde bulunan hastanelerimizin bir kısmı tam kapasite hizmet veriyor. Hatay'da Sahra hastanemiz ve eğitim araştırma hastanemiz hizmet vermektedir. An itibarıyla vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 20 bin 213'e yaralı vatandaş sayımız ise 80 bin 52'ye yükselmiştir.

21.22

AFAD: Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 1.666 deprem meydana gelmiştir.

20.55

AFAD, saat 20.30 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 19 bin 875 kişinin hayatını kaybettiğini, 79 bin 717 kişinin yaralandığını bildirdi.