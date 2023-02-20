Deprem felaketinde can kaybı 41 bini geçti

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 156'ya yükseldiğini açıkladı. Artçı sarsıntıların da devam ettiğini belirten Sezer, "Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı" dedi.

Sezer şunları söyledi:

- 20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü. Hatay dışında bütün illerimizde enkaz çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında da sona gelinmiş durumda. Hatay ağırlıklı bir çalışma devam ediyor. Yaklaşık 15 binada ara kurtarma çalışması devam ediyor. Çalışmalar planlandı, sona gelmek üzere.

- Arama kurtarma çalışmamalarına 35 bin personelimiz destekledi. Uluslararası alanda büyük destek gördük. 11 bin 488 personel geldi. Ülkemizin bütün imkanları burada kullanılıyor. Çalışmalar devam ediyor.

- 250 binin üzerinde personelle çalışmalara devam ediyoruz. Hava araçlarını da yoğun şekilde kullandık. 78 uçak, 116 helikopter aktif olarak çalışıyor. Ulaşamadığımız köylere çadır ve personel yardımı sağlanıyor. Barınma faaliyetlerinde hızlı şekilde devam diyoruz. 300 bine yakın çadır ulaştırıldı.

- Bölgedeki 1 milyon 263 bin afetzedemize barınma imkanı sunuyoruz. Tahliye merkezlerine başvuran 485bin vatandaş tahliye edildi.