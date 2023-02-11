Deprem felaketinde hiç bina yıkılmayan ilçe! Erzin Belediye Başkanı: Taviz vermedim!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 şehirden biri de Hatay oldu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay’da bir ilçede hiç yıkım olmadı. Bazı evler ile camilerin minarelerinde hasar oluşması dışında deprem felaketini yıkım yaşamadan atlatan ilçe 42 bin nüfuslu Erzin.

Sosyal medyada da gündem olan Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, “Herhangi bir enkazımız yok. Depremden kaynaklı bir yaralı veya can kaybımız yok. Ancak İskenderun gibi yerlerde olan insanlarımızın can kayıpları var; onlara rahmet diliyorum. Erzin, o anlamda şanslı. Hasarlarımız var; az hasarlı, orta hasarlı binalarımız var. Az da olsa ağır hasarlı binalarımız var. Fakat bunlar, 7.7 gibi iki büyük depremin biraz doğal sonucu. Erzin'in özelinden kaynaklanan nedenler de var. Jeolojik yerleşim alanları, tek katlı yapılaşmanın çoğunlukta olması, bizim apartmanlaşmış bölgelerimiz de var” dedi.

İlçede, depremler nedeniyle herhangi bir binanın yıkılmadığı bilgisini veren Başkan Elmasoğlu, şunları söyledi:

“- Elimizden geldiğince kendi dönemime göre söyleyebilirim. Çünkü yapı stoku sadece benim dönemimde oluşmadı. Kendi dönemimle ilgili çok sayıda vatandaşımızın bazen siyasetten beklentileri oluyor.

- Diyorlar ki; 'Belediye başkanı görmesin, duymasın.' Kesinlikle diğer belediye başkanlarını suçlamak istemiyorum. Ben kendi yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Vatandaş görmemenizi, bu tip şeylerin olduğunu söylüyorlar.

- Kendi adıma bu konuda hiçbir şekilde taviz vermedim. Buna rağmen yapanlar oldu. Bunlara da yeterli elemanımız olmuyor.

- Her şeyi takip edemeyebiliyorsunuz. Bunlara işlemlerini yaptık. Yıkım kararı aldık, savcılığa bildirdik.