Deprem uzmanı Ahmet Ercan ölümden döndü

Türkiye’yi hemen her gün yaptığı uyarılarla depreme hazır hale getirmeye çalışan isimlerin başında gelen Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, 33 kişiyle birlikte yanardağ incemeleri için Ağrı Dağı’na çıktı.

Ahmet Ercan’ın X (Twitter) açıklamasına göre; 33 kişilik ekip, 5137 metre ile Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın 3300 metresine 4x4 ciplerle çıktı.

YANARDAĞ İncelemeleri için 5137 metrelik Türkiye'nin doruğu olan Ağrı dağının 3200 metresine 4×4 jiplerle AĞRI SAFARİSİ ile çıktık. Birden bastıran kar, dolu, sağanaķ altında 33 kişi dağdan inerken sele kapıldık. Jandarma yardımıyla kurtulduk, Süphan ile Nemrut'a çıktık. pic.twitter.com/vOr0mQmUVd — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) August 1, 2024

Grup dönüş yolunda aniden bastıran kar, dolu ve sağanak nedeniyle mahsur kaldı. Dağdan inerken sele kapılan grup Jandarma yardımıyla kurtuldu.

Prof. Dr. Ercan, Süphan ve Nemrut Dağı’na çıktılarını da belirtti.