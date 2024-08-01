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Deprem uzmanı Ahmet Ercan ölümden döndü

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ölümden döndü. Prof. Dr. Ercan, yanardağ incelemeleri için Ağrı Dağı’na çıkarken beraberindeki ekiple sele kapıldı. Ahmet Ercan sosyal medyadan paylaştığı mesajda, Jandarma yardımıyla kurtulduklarını açıkladı.

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Türkiye’yi hemen her gün yaptığı uyarılarla depreme hazır hale getirmeye çalışan isimlerin başında gelen Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, 33 kişiyle birlikte yanardağ incemeleri için Ağrı Dağı’na çıktı.

Ahmet Ercan’ın X (Twitter) açıklamasına göre; 33 kişilik ekip, 5137 metre ile Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın 3300 metresine 4x4 ciplerle çıktı.

Grup dönüş yolunda aniden bastıran kar, dolu ve sağanak nedeniyle mahsur kaldı. Dağdan inerken sele kapılan grup Jandarma yardımıyla kurtuldu. 

Prof. Dr. Ercan, Süphan ve Nemrut Dağı’na çıktılarını da belirtti.  

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