"Depreme Yenilme Mobil Uygulaması”na ilgi 15 kat arttı

Olası İstanbul depremine karşı harekete geçmek için geliştirilen "Depreme Yenilme Mobil Uygulaması” ile vatandaşlar binalarının risk durumunu ücretsiz öğrenebiliyor. İBB Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü ile BİMTAŞ tarafından gerçekleştirilen protokol kapsamında hayata geçirilen deprem hasar tahmin uygulamasına ilgi son bir ayda 15 katına çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü ile İBB iştiraki BİMTAŞ tarafından gerçekleştirilen protokol kapsamında hayata geçirilen "Depreme Yenilme Mobil Uygulaması” vatandaşı binasının mevcut durumuna ilişkin bilgilendiriyor.

FEMA tarafından geliştirilen algoritma ile birkaç dakika içinde yapılan hesaplar sonucunda binaların zarar görebilirliğine ve dayanıklılığına ilişkin “tahmin raporu” oluşturuluyor. Harita tabanlı uygulamada öncelikle binanın konumu seçilerek analiz başlatılıyor. Sonrasında kat sayısı, bina yaşı gibi bilgiler soruluyor.

Amaç insanlarda farkındalık yaratmak

Sonraki kısımların vatandaş için teknik veya karmaşık algılandığını belirten BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akkoyunlu, “Vatandaşın bilmesi gereken en temel veriler, binanın yapım türü (yığma, betonarme, çelik konstrüksiyon vb.) bina yaşı ve binanın yapım tarihi. Temel amaç, insanlarda binalarına ilişkin farkındalık yaratmak. Düşey düzensizlik, yatay düzensizlik, plan düzensizliği gibi kavramlar gösterimsel olarak uygulama içerisinde sunuluyor.

Örneğin; kolon kesilmişse, zemin katta perde, bölme duvar gibi eksiklikler varsa düşey düzensizlik, bina girintili çıkıntılıysa plan düzensizliği gibi seçenekleri seçtiğinizde size bir rapor oluşturuyor. Raporda binanızın bulunduğu alanın zemin bilgisi ve binanızın durumuna ilişkin bir skor oluşturuyor” dedi.

“2 ve altı skor binanın yüksek riskli durumda olduğunu gösteriyor”

“Vatandaşın uygulama üzerinden gireceği bilgiler sonucunda 0-4 aralığında skor oluştuğuna dikkat çeken Nazım Akkoyunlu, “2 ve altı skor binanın yüksek riskli durumda olduğunu gösteriyor. 2 üstü daha az bir risk durumunu ifade ediyor. Burada oluşan skor bilimsel geçerliliğe sahip Amerika’nın AFAD’ı olan FEMA tarafından geliştirilen bir algoritmayla hesaplanıyor. Algoritmanın iki temel girdisi zemin ve bina. Zemin verisi bizim tarafımızdan sağlanıyor binaya ilişkin verinin vatandaş tarafından girilmesi isteniyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bir ayda 15 kat arttı

“Depreme Yenilme Mobil Uygulaması”na yaklaşık 7-8 aydır yapılan başvuruların sayısının son bir ayda 15 kat arttığını ifade eden Akkoyunlu, “Tabii sistemin en önemli faydaları, bina taramasını beklemeden, ev sahibi veya kiracı farkı gözetmeden, 2000 öncesi sonrası gibi ayrımlara girmeden binanızın risk durumuna ilişkin yaklaşık 3 dakika gibi kısa bir süre içerisinde bilgi edinebilmeniz. Diğer önemli katkısı ise farkındalık” diye konuştu.

Depreme yenilme mobil uygulamasının kullanımı şu şekilde:

Depreme Yenilme Mobil Uygulaması; uygulama marketlerinden ücretsiz indiriliyor. Ardından sisteme kayıt olunuyor. Harita üzerinden seçilerek ya da kullanıcı tarafından adres bilgileri paylaşılıyor. Bina bilgileri doldurularak, bina tipi seçiliyor. Girilen bilgiler doğrultusunda, anında ve ücretsiz analiz sonucu kullanıcının e-posta adresine gönderiliyor.

Son olarak uygulamadan alınan skor sonucunun düşük çıkması durumunda bina riskli ilan edilemiyor, buradan çıkan sonucun resmi bir niteliği yok. Binanın deprem dayanıklılığını belirlemek için ileri seviye analizler gerekiyor.