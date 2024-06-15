Beşiktaş'a üç yıllık imza: Gabriel Paulista transferinin maliyeti açıklandı

Beşiktaş Futbol A.Ş., Gabriel Paulista transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamalayla duyurdu.

Açıklamada, 33 yaşındaki stoperle 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtirek, "Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 avro, 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 avro imza parası 3 yılda ödenecektir." denildi.