Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Tuncay Şanlı'yı takımın başına getirdi. Kulüp, Şanlı'yla büyük başarılara imza atmaya hazır olduklarını açıkladı.
Haber Merkezi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, takımın yeni teknik direktörünü duyurdu.
Açıklamada, "Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı! Ümraniyespor ailesine hoş geldin, Tuncay Şanlı! Futbol tutkusuyla dolu, enerjik ve başarılı yeni teknik direktörümüzle birlikte büyük başarılara imza atmaya hazırız" dendi.
Şanlı, geçen sezon Sakaryaspor'un başında 50 maça çıkarken, 26 galibiyet, 12 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı.