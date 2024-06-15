Ekonomist Ege Cansen ve Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'tan güneş kremi tepkisi

Ekonomist Ege Cansen ve Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'ın konuk oldukları Bloomberg HT kanalında, ikili arasındaki güneş kremlerine dair diyalog yaşandı.

Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın rolünü ve ekonomik göstergelerin durumunu yorumlayan Cansen, Nisan-Mayıs kıyaslamalarını hatırlattı. Cansen, sanayide gerileme, otomobil satışlarında düşüş, konut satışlarında düşüş yaşandığını aktardı.

Ekonomi soğutma ve dövizi çıpalama yöntelemleri ile enflasyonun düşeceğinin öngörüldüğünü ifade eden Cansen, baz etkisi ve fiyat dalgalanmalarının tüketici üzerindeki etkileri üzerine "güneş kremi" örneğini verdi.

Fiyatlardaki zamlara ilişkin konuşan Cansen, "Hanımla güneş kremi baktık, alamadık. 900 lira" dedi. Cansen'in bu ifadesine destek olan Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, "Aynı durumu dün ben yaşadım, bir güneş kremi 965 TL. Şaşırdım kaldım" ifadesinde bulundu.