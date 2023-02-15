DEPREMLE İLGİLİ SON HABERLER: Can kaybı 35 bini aştı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Depremler, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremlerdeki can kaybının 35 bin 418’e yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısının ise 105 bin 505 olduğu belirtildi.

Yaşam arayışı sürüyor

İki büyük depremin ardından 10 şehirdeki enkazlarda yaşam arayışı ise sürüyor. AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Adıyaman’daki Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü 212 saat sonra kurtardı. Ambulansa taşınan Güngör, hastaneye sevk edildi.

Tutuklamalar sürüyor

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden işlemleri tamamlanan 11'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.