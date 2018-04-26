Derbi olaylarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Olaylı derbiye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 kişi serbest bırakıldı. Hakimliğe sevk edilen 5 kişiden 3'ü ise tutuklandı.
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 kişi serbest bırakıldı.
Olaylarla ilgili hakimliğe sevk edilen 5 kişiden 3'ü ise tutuklandı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında yaşanan olaylar nedeniyle maç yarıda kalmış, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başına atılan cisimle yaralanmıştı. Olaylarla ilgili olduğu iddia edilen çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.