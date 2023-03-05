DEVA Partisi'nden Akşener'e 'dön' mesajı! Tekrar değerlendiririz

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen Habertürk'te Açık ve Net programında Meral Akşener'e çok önemli bir çağrıda bulundu.

Ekmen, ''Akşener toplantıya tekrar gelirse tekrar adayı değerlendiririz. Uzlaşma sağlanamazsa kamuoyundan belli bir süre daha istenecektir'' dedi.

1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir

Ekmen canlı yayında Akşener'in 'Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı' iddialarına ise: "Birinin ayağa kalkıp, öbürünün masayı terk etmeye hazırlandığı ortamdan sonra 1.5 saat yemek yenilebilir mi? Bir metin imzalanıyor, 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir." ifadelerini kullandı.