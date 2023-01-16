Devlet Bahçeli: İstihdamı artıracak, milli geliri çoğaltacağız

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünün muhteşem bir istikbalin anahtarı olacağını dile getiren Bahçeli, ekmeği büyüteceklerini, istihdamı artıracaklarını, gelir dağılımında adaleti sağlayacaklarını ve milli geliri çoğaltacaklarını belirtti. Seçimler için geri sayımın başladığını anımsatan Bahçeli, “Türk milleti, 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak geleceğini oylayacaktır. Verilecek her oy, Türkiye Yüzyılı’na bir tuğla koyacaktır" dedi.