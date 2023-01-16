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Devlet Bahçeli: İstihdamı artıracak, milli geliri çoğaltacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında gündemi değerlendirdi. Bahçeli, “Toplantılarımızın sonuç hükmü şudur; MHP, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine, tam manasıyla hazırdır” dedi.

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Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünün muhteşem bir istikbalin anahtarı olacağını dile getiren Bahçeli, ekmeği büyüteceklerini, istihdamı artıracaklarını, gelir dağılımında adaleti sağlayacaklarını ve milli geliri çoğaltacaklarını belirtti. Seçimler için geri sayımın başladığını anımsatan Bahçeli, “Türk milleti, 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak geleceğini oylayacaktır. Verilecek her oy, Türkiye Yüzyılı’na bir tuğla koyacaktır" dedi.

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