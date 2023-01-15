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Devlet Bahçeli'den taziye ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'ın kardeşi Erdoğan Yıldırım'ın vefatı nedeniyle Kızılcahamam'da taziye ziyaretinde bulundu.

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Bahçeli, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kızılcahamam Belediyesi Meclis Üyesi Erdoğan Yıldırım'ın vefatı nedeniyle Yaşar Yıldırım'a ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a taziye dileklerini iletti.

Yıldırım için Kızılcahamam Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Erdoğan Yıldırım'ın cenazesi, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Yaşar Yıldırım ve yakınları ile Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, MHP'nin bazı yöneticileri ve milletvekilleri, vatandaşlar katıldı.

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