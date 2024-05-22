Devlet korumasındaki 600 genç bugün kura ile kamu kurumlarına yerleştiriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2003-2023 yılları arasında 40 bin 991 gencimizi kamuya yerleştirdik. 2018'de yaptığımız yasal düzenleme ile gençlerimize mühendis, öğretmen, avukat gibi mezun oldukları alana göre atanma imkanı getirdik." dedi.

Kendi hayatlarını şekillendirmeye bugün adım atıyorlar

Bakanlıkta düzenlenen, Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde konuşan Göktaş, devlet korumasından yararlanan 600 gencin atamasının yapılacağını ve gençleri tercihleri doğrultusunda kamu kurumlarına yerleştireceklerini söyledi.

Göktaş, gençlerin kendi hayatlarını şekillendirecekleri ilk adımı bugün attıklarını ifade ederek, hepsiyle ayrı ayrı gurur duyduklarını dile getirdi. Gençlerin yerleştirildikleri kurumlarda devlete ve millete faydalı bireyler olarak çalışacaklarına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Göktaş, gençlerin değerli çalışmalara imza atacaklarına güvendiklerini kaydetti.

14 bini aşkın çocuğun bakımını üstlemiş durumdayız

Bakan Göktaş, çocukların geleceğin teminatı, yarınların umudu olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Büyük ailemizi güçlü kılan, bizim geleceğimizi emanet edeceğimiz 22.5 milyona yakın çocuğumuza devletimizin sevgisini ve şefkatini ulaştırıyoruz. Her şeyden önce çocuklarımızın huzurlu bir aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetişecekleri imkanlar sunuyoruz. Bu kapsamda 2002'den bugüne kadar aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk sayımızı yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükselttik."

Çocuk evleri ve çocuk sitelerinde kurdukları yeni yaşam modelleriyle gençlerin sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırdıklarını aktaran Göktaş, "Şu an yuva sıcaklığında 14 bini aşkın çocuğumuzun bakımını üstlenmiş durumdayız. Bunun yanı sıra, 170 bin çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan 'Sosyal ve Ekonomik Destek' programıyla takip ediyoruz." bilgisini verdi.

319 gencimiz üniversiteye yerleşti

Göktaş, geçen yıl devlet koruması altında yetişen çocuklardan 319'unun üniversiteye yerleştiğini ifade ederek, çocukların okul başarısının yanı sıra sanat ve spor alanındaki ilgilerini de teşvik ettiklerini, böylece bugün 5 binden fazla çocuğu sporla buluşturduklarını anlattı.

Bu kapsamda şu an 1800 aktif lisanslı sporcu olduğunu dile getiren Göktaş, sporcu çocukların hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarıyla Türkiye'yi temsil ettiğini, Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırmalarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Bakan Göktaş, 2 bin 600'den fazla çocuğun, çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunduğunu aktardı.

Özel sektörde çalışanların SGK primlerini karşılıyoruz

Görevlerine başlamadan önce bulundukları illerde gençleri İş Hayatına Uyum Seminerleri ile karşıladıklarını anlatan Göktaş, bu seminerlere 2023'te 1029, bu yıl da 446 kişinin katıldığını dile getirdi ve ekledi:

"Özel sektörde çalışan gençlerimizin SGK primlerini karşılayarak iş gücüne katılımlarını da kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 14 bin Özel Sektör İstihdam Teşviki verdik. İŞKUR ile ortak yürüttüğümüz İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri Projesiyle, gençleri çalışma hayatına hazırlıyoruz. Eğitimlerimizle bugüne kadar 8 bini aşkın çocuğumuzun kariyer planlamasına rehberlik ettik."