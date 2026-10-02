DGS ek tercih başladı mı, ne zaman yapılacak? DGS ek tercih muhtemel tarihi...

DGS ek tercih için sabırsız bekleyiş sürüyor. On binler yeni tercih yapmak için heyecanla beklerken tarih konusunda bilgi almak isteyenler "DGS ek tercih başladı mı, ne zaman yapılacak" diye soruyor.

DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM'den 2 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla 2026 DGS ek tercih başvurularına dair bir duyuru gelmedi.

Geçen yıl da tercih sonuçları 8 Eylül'de ilan edilmiş ek tercih başvuruları 7 Ekim'de alınmaya başlamıştı. SÜreç aynı işlediği takdirde başvuruların 7 Ekim'de başlaması beklenir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.