DGS ek tercih başvuruları başladı! DGS ek tercih başvuru ekranı ve kılavuzu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ÖSYM, lisans adaylarının günlerdir beklediği DGS ek tericihlerinin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada "2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 15-22 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacaktır" denildi.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri, 22 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Kurum ayrıca "Ek yerleştirme işleminde, 2026-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2026-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir" diye belirtti.

DGS EK TERCİH KILAVUZU

DGS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI