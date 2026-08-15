DGS ilk tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM tarihi duyurdu mu?

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Hafta sonu yine en çok merak edilen konulardan biri DGS tercih tarihleri... Sonuçlar 13 Ağustos'ta ilan edildi fakat tercih sürecine dair bir açıklama yapılmadı. Bu sebeple "DGS ilk tercihler ne zaman başlayacak" sorusu sıkça geliyor.

DGS tercih tarihi belli oldu mu?

15 Ağustos 2026 Cumartesi günü ÖSYM'den bir bilgilendirme geçilmedi. 2025 yılında sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilmiş başvurular 28 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu sene tercihlerin 27 Ağustos'ta başlaması beklenir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.